Челен опит: Козите ще ни спасят от пожарите

Кози срещу пожари - подходът е не само сериозен, но и ефективен. През последните години в най-сухите и застрашени от пожари райони на Испания са въведени мерки за ограничаване на риска от бързо разпространение на огъня. Пословичният апетит на козите е един от модите за превенция.

Козите са непретенциозни, радват се на неутолим апетит, а сухите треви са основна част от менюто им, което включва дори бодливи растения като кактуси и магарешки бодил. Стадата от кози са идеални помощници на хората, когато става въпрос за площи, покрити с храсти и друга лесно запалима растителност.

Община Матаро има политен проект, според който стадо от 300 кози обикаля от град на град, за да ликвидира рисковете от пожари. Проектът е финансиран със средства от Европейския съюз.

Общината ни нае, за да се грижим за стадата. Ние ги пускаме да пасат около жилищните райони и животните ликвидират прекомерната биомаса, която е риск за възникване на горски пожари, разказва един от пастирите.

Практиката да се разчиства чрез паша ниската растителност в определени райони датира от векове, но някои фермери се отказват от машините за целта и се връщат към козите, защото това им гарантира устойчивост, разказва БНТ.

Миналата година Каталуния се изправи пред сериозен проблем със сушата и пожарите и затова реши да наема стада от кози, които да помогнат за наляване на риска.

