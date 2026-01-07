Челен сблъсък между два автомобила затруднява движението на Орлов мост в София
Снимка: Булфото
Катастрофа между два автомобила затруднява движението на Орлов мост в София, предава БТА.
Два автомобила са се ударили челно на бул. "Цариградско шосе". На място има полиция.
Движението в района не е спряно, но е затруднено.
По първоначални данни единият шофьор е загубил контрол над колата и е влязъл в насрещното. При удара е ранена жена, която е била пътник. Няма опасност за живота ѝ, заявиха от МВР . Един от шофьорите е с травма на крака. Все още не са ясни пробите за алкохол и наркотици на шофьорите, съобщава БНТ.
