Челен сблъсък между два автомобила затруднява движението на Орлов мост в София

Снимка: Булфото

Катастрофа между два автомобила затруднява движението на Орлов мост в София, предава БТА.

Два автомобила са се ударили челно на бул. "Цариградско шосе". На място има полиция.

Движението в района не е спряно, но е затруднено.

По първоначални данни единият шофьор е загубил контрол над колата и е влязъл в насрещното. При удара е ранена жена, която е била пътник. Няма опасност за живота ѝ, заявиха от МВР . Един от шофьорите е с травма на крака. Все още не са ясни пробите за алкохол и наркотици на шофьорите, съобщава БНТ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!