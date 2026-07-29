реклама

Челен сблъсък между две коли на пътя Варна - Кичево

29.07.2026 / 10:40 1

Булфото

За катастрофа по пътя Варна - Кичево, станала по-рано тази сутрин между две коли, алармират очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна". По техни данни ударът е челен, а автомобилите са в канафката.

По данни на полицията пътнотранспортното произшествие между двете моторни превозни средства е в района на Добрева чешма. 

Към мястото незабавно е насочен полицейски екип. По първоначални данни единият от водачите не е спрял на пътен знак „Стоп“.

Няма тежко пострадали, само нанесени травми, посочват от полицията.

Към момента на място се извършва оглед.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
1
kris (преди 20 минути)
Рейтинг: 640464 | Одобрение: 126549
Знам го мястото....Пътят е отличен, макар завоест....На мизерника дето не е спрял на Стопа да му надуят шушоните....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама