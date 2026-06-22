Челен удар между два леки автомобила с пострадал затвори временно пътя между Свищов и село Вардим

Кадър БНТ

Челен удар между два леки автомобила затвори временно пътя между Свищов и свищовското село Вардим, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 19.30 ч. Пострадал е единият шофьор, който е откаран в Свищовската болница, предава БНТ. Другият водач е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои да му бъде взета проба за наркотични вещества.

На местопроизшествието се извършва оглед, а причините са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно производство.

Автомобилите временно се пренасочват по обходен маршрут.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!