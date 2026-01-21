реклама

Челен удар с джип на Столична община в центъра на София

21.01.2026 / 08:46 1

снимка: МВР, илюстративна

Тежка катастрофа в центъра на София. Служебен автомобил на Столична община и "Тойота" се сблъскаха челно на кръстовището под „Моста на влюбените“.

Най-вероятната причина за инцидента е отнето предимство. Сблъсъкът е станал около 8 ч. сутринта. И двата автомобила са със смачкани брони.

Извършва се оглед и се изясняват причините за инцидента, предаде бТВ. 

Движението в района е затруднено. На място има и екип на Спешна помощ. Към момента няма данни за пострадали хора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 2 минути)
Рейтинг: 562737 | Одобрение: 106887
И кой на кого е отнел предимството ? Пострадали хора нямало, а пострадали полицаи.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама