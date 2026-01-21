Челен удар с джип на Столична община в центъра на София
снимка: МВР, илюстративна
Тежка катастрофа в центъра на София. Служебен автомобил на Столична община и "Тойота" се сблъскаха челно на кръстовището под „Моста на влюбените“.
Най-вероятната причина за инцидента е отнето предимство. Сблъсъкът е станал около 8 ч. сутринта. И двата автомобила са със смачкани брони.
Извършва се оглед и се изясняват причините за инцидента, предаде бТВ.
Движението в района е затруднено. На място има и екип на Спешна помощ. Към момента няма данни за пострадали хора.
