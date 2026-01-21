Челен удар с джип на Столична община в центъра на София

снимка: МВР, илюстративна

Тежка катастрофа в центъра на София. Служебен автомобил на Столична община и "Тойота" се сблъскаха челно на кръстовището под „Моста на влюбените“.

Най-вероятната причина за инцидента е отнето предимство. Сблъсъкът е станал около 8 ч. сутринта. И двата автомобила са със смачкани брони.

Извършва се оглед и се изясняват причините за инцидента, предаде бТВ.

Движението в района е затруднено. На място има и екип на Спешна помощ. Към момента няма данни за пострадали хора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!