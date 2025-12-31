Челна катастрофа край Созопол, жена е в болница

снимка: Булфото

Сериозен пътен инцидент беляза сутрешните часове край Созопол вчера. Около 09:25 ч. на шосето между града и къмпинг "Каваци", лек автомобил "Смарт" с бургаска регистрация, управляван от 33-годишна жена, излиза от контрол при движение по мокра настилка, предава flagman.bg,

По информация на полицията, водачката се е движела с несъобразена скорост, загубила е управление над автомобила и навлизайки в насрещното платно, се удря челно в товарен камион "Мерцедес", управляван от 63-годишен бургазлия.

Созополчанката е откарана и настанена за лечение в болница в областния град. По случая е образувано досъдебно производство. Шофьорът на товарния автомобил не е пострадал.

Пътният участък беше временно затруднен за движение, като екипи на полицията извършиха оглед на мястото. Органите на реда отново напомнят за повишено внимание при движение по мокри настилки, особено в зимни условия и по натоварени маршрути.

