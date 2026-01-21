Челси 0:0 Пафос след много пропуски на домакините

снимка: Пиксабей

Челси играе при 0:0 срещу Пафос в двубой от 7-ия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Срещата е дебют в турнира за новия мениджър на "сините" от Лондон Лиъм Росиниър. На "Стамфорд Бридж" домакините ще търсят задължителна победа, с която да запазят шансовете си да финишират в топ 8 на класирането и да си осигурят директно участие на осминафиналите.

Пафос е абсолютен дебютант в турнира и за момента се представя повече от достойно. Кипърският тим загуби само два от изиграните 6 мача и още таи надежди да се нареди сред първите 24 в подреждането и да се класира за плейофния кръг.

Санчес застава Филип Йоргенсен, а Лиъм Делап ще води атаката за сметка на Жоао Педро. Коул Палмър също получава почивка, като Енцо Фернандес ще бъде изтеглен пред двамата вътрешни халфове Рийс Джеймс и Мойсес Кайседо.

По двата фланга за домакините ще нападат Алехандро Гарначо и Педро Нето. В отбрана пък Росиниър е гласувал доверие на Мало Густо, Уесли Фофана, Беноа Бадиашил и Йорел Хато. Сред резервите са юношите на тима Лендън Еменало и Реджи Уолш.

Наставникът на Пафос Алберт Селадес също разполага своя отбор в система 4-2-3-1. В предни позиции започва Андерсон Силва, а зад него ще действат Жажа, Влад Драгомир и Мислав Оршич. В средата на терена стартират Пепе и Иван Шунич, а защитниците пред Джей Гортър са Бруно Фелипе, Дерик Лукасен, Костас Пилеас и Кен Сема, предава Спортал.

На пейката на гостите е Давид Луис, който прекара най-силните години от кариерата си с екипа на Челси. Бившият бразилски национал се присъедини към Пафос това лято, като дори вкара гол при равенството 2:2 срещу Монако в Шампионската лига.

