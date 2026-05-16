Челси и Манчестър Сити влизат в битка за короната в най-стария турнир в света

Стопкадър Диема Спорт

Голям мач ще се играе днес в Лондон.

В събота легендарният стадион „Уембли“ ще стане арена на един от най-чаканите сблъсъци в английския футбол – финала за ФА Къп. Най-старият футболен турнир в света отново противопоставя два от най-успешните клубове на модерната ера, но в коренно различни изходни позиции. Макар всеки от тях да иска да вдигне трофея, за Челси това има двойно значение, защото това може да се окаже единственият останал път към европейските клубни турнири. След разочароваща кампания в Премиър лийг, където шансовете за Европа намаляват с всеки следващ кръг, тук победата ще бъде безценна, още повече, че така "сините" ще завършат този трагичен сезон с отличие във витрината си. За "гражданите" залогът е една идея по-малък, след като те вече вдигнаха "Карабао Къп" и дори още имат шансове и за титлата, но това не означава, че момчетата на Пеп Гуардиола ще подценят този мач, защото всеки трофей е важен.

Това ще бъде третата среща между Челси и Манчестър Сити през кампанията 2025/2026. До момента предимството е на страната на „гражданите“, които спечелиха убедително с 3:0 на „Стамфорд Бридж“ през април, докато първият мач за сезона в Манчестър завърши при равенство 1:1. В исторически план съперничеството е изключително оспорвано – в общо 182 официални срещи Челси има лек превес със 71 победи срещу 69 за Сити и 42 равенства. В турнира за ФА Къп обаче тимът на Пеп Гуардиола се чувства по-комфортно, печелейки 6 от последните 9 мача между двата отбора, включително и полуфинала през 2024 г. с минималното 1:0.

Залогът е голям и по отношение на историческата витрина. Ако Челси успее да триумфира, това ще бъде техният девети трофей от ФА Къп. От друга страна, Манчестър Сити преследва своята осма титла в турнира, което би ги изравнило с постижението на лондончани. За последно Челси спечели това отличие през 2018 г., а Манчестър Сити триумфира през 2023 г.

Формата на двата състава в последните пет мача показва сериозен контраст. Манчестър Сити влиза във финала в отлична серия от четири победи и едно равенство, като паралелно с това води ожесточена битка за титлата в Премиър лийг, изоставайки само на две точки от лидера Арсенал при два оставащи мача. Челси, под ръководството на временния мениджър Калъм Макфарлън, изпитва сериозни затруднения, записвайки само една победа (над Лийдс в полуфинала) и три загуби в последните си пет двубоя. Въпреки това, „сините“ показаха характер в последния си шампионатен мач срещу Ливърпул (1:1), загатвайки, че са готови за битка в един мач, пише Sportal.bg.

В лагера на Челси новините са обнадеждаващи. Макфарлън обяви „троен бонус“ за отбора си, като се очаква вратарят Роберт Санчес да се завърне под рамката на вратата. Заедно с него на линия са възстановените Педро Нето и Алехандро Гарначо, които ще придадат така нужната скорост и острота в атаката на „сините“ за решителния сблъсък на „Уембли“.

За Манчестър Сити основната въпросителна е свързана с ключовия полузащитник Родри, който пропусна последните пет срещи поради проблем в слабините. Въпреки че все още е под леко съмнение, очакванията са той да бъде готов за старта. Пеп Гуардиола продължава с ротациите в състава, за да запази основните си фигури свежи, предвид натоварения график и битката на два фронта, в която Сити се намира в края на сезона.

