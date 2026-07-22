Челси обяви рекорден трансфер

Стопкадър: ФК Челси - Youtube

Челси официално потвърди привличането на крилото Морган Роджърс от Астън Вила. Договорът на английския национал с клуба от "Стамфорд Бридж" е до 2033 г., пише "Спортал".

По-рано медиите информираха, че „сините“ от Лондон ще заплатят за Роджърс сума от 117 млн. паунда, равняващи се на 137 млн. евро. Тази покупка се превръща в най-скъпата в цялата история на Челси.

Предишният рекорд принадлежеше на халфа Енцо Фернандес, за когото бяха платени 121 млн. евро.

През изминалия сезон Роджърс изигра 55 мача за Астън Вила във всички турнири, в които отбеляза 14 гола и направи 12 асистенции.

Редактор "Екип на Петел",

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