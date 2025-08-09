Снимка: Пиксабей

Челси победи Леверкузен с 2:0 в контролен мач, който се изигра в Лондон.



Лондончани имаха много сериозно превъзходство и пропуснаха да се поздравят с далеч по-категоричен успех.



18-годишният бразилски нападател Естевао откри резултата в мача в 18-ата минута, предаде Фокус.



В 90-ата минута, влезлият след почивката Жоао Педро оформи крайното 2:0 за Челси.

