Челси победи с 5:1 Чарлтън за ФА Къп

Челси победи с 5:1 Чарлтън в среща от 3-тия кръг на ФА Къп, която беше и дебют на Лиъм Росиниър като мениджър на тима от "Стамфорд Бридж". Макар и с доста експериментален състав, "сините" стигнаха сравнително лесно до успеха. Попаденията за тях отбелязаха Йорел Хато (45+4'), Тосин Адарабиойо (50'), Марк Гиу (62'), Педро Нето (90'+1) и Енцо Фернандес (90+4').



Чарлтън, който се намира в долната половина на класирането в Чемпиъншип, оказа съпротива само до първия гол. След почивката домакините за кратко върнаха интригата с точен изстрел на Майлс Лийбърн, но много бързо Марк Гиу смълча феновете на "Дъ Вали", видя Спортал.

Мениджърът на Чарлтън Нейтън Джоунс направи 4 промени в състава си в сравнение с равенството срещу Блекбърн през уикенда. В стартовите 11 се завърнаха капитанът Грег Дохърти, а освен него от първата минута започнаха Кийнън Гоф, Сони Кери и Уил Маниън. На пейката останаха Рийс Бърк, Люк Бери, Джо Ранкин-Костело и Томас Камински.

Лиъм Росиниър заложи на много млада единайсеторка в дебюта си начело на Челси. От футболистите, които започнаха при загубата срещу Фулъм преди няколко дни, титулярните си места запазиха само Тосин Адарабиойо, Мойсес Кайседо и Андрей Сантос. На върха на атаката шанс получи Марк Гиу, а зад него действаха Джейми Гитънс, Факундо Буонаноте и Алехандро Гарначо. На левия фланг на защитата беше Йорел Хато, а под рамката застана Филип Йоргенсен.

