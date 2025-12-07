Черен Никулден

Пиксабей

На шести декември в 05:55 часа, в районната дирекция на "Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол е получено съобщение за пожар в къща в града, пише Блиц. За това информира на интернет страницата си Главно дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН).

Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил, като в него е загинала жена на 66 години. При пожарите пострадал друг човек.

В 13:06 часа в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за пожар в мазе на къща в София. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила. Пострадал е Д. Д. Д., мъж на 50 г., вдишал токсични газове и пари.

За изминалото денонощие звената за пожарната са реагирали на 92 сигнала за произшествия в страната. Ликвидирани са общо 32 пожара.

Преки материални щети са причинили 16 пожара, от които: 12 в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, един в транспортни средства, 2 други пожара, съобщават от ГДПБЗН.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара.

Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции.

През изминалите 24 часа са получени и седем лъжливи повиквани.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!