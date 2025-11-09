Черен ноември за абонатите на "Виваком", А1 и Йеттел: Телефони и планове

Кадър ИИ

Черният петък в България традиционно е 28 ноември 2025 г., но повечето големи търговци, включително телекомуникационните оператори, стартират своите кампании по-рано и ги разширяват в рамките на целия месец, наричан "Черен ноември".

Към момента (Ноември 2025 г.) актуалните оферти за Черен петък и Черен ноември при A1, Vivacom и Yettel включват:

📱 A1

Кампания: "Black Friday в А1 - вземи устройства UNLIMITED планове". Период: 03.11 - 30.11.2025 г.

Оферти за устройства: Смартфони, таблети и други джаджи на специални цени в брой или на лизинг.

Може да се възползвате от отстъпки, достигащи до 80% (напр. с план Unlimited Ultra).

Сред специалните предложения за смартфони се споменават модели като Apple iPhone 16, Honor Magic7 Lite, Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, Samsung Galaxy S25 FE и други.

Условия: Отстъпките обикновено важат при покупка в брой или с 2-годишен договор за лизинг заедно с нов 2-годишен абонамент за определени тарифни планове (напр. Unlimited Ultra).

📞 Vivacom

Кампания: "Черен ноември с до -90% отстъпка". Период: 01.11 – 30.11.2025 г.

Оферти: Акцентират върху сериозни отстъпки, както и предлагат първият 5G предплатен пакет в България.

Устройства и планове: Очаквайте промоции на смартфони и различни тарифни планове за телефония и интернет.

📶 Yettel

Кампания: "YETTEL ЧЕРЕН ПЕТЪК → до -70% устройства". Период: 05.11 - 25.11.2025 г.

Оферти за устройства:

Отстъпки до 70% на смартфони, таблети и смарт джаджи.

Сред промоционалните модели са споменати: APPLE iPhone Air 5G 256GB, Samsung Galaxy S25 FE 5G, MOTOROLA Razr 50 Ultra 5G и др.

Допълнителни промоции: Възможност за ваучери за отстъпка или допълнителен процент отстъпка за определени продукти.

Важно е да се отбележи, че:

Конкретни цени и модели: Офертите се сменят и за най-точна информация и пълни условия е най-добре да посетите официалните уебсайтове на A1, Vivacom и Yettel или да отидете до техен физически магазин.

Свързаност с планове: Големите отстъпки за устройства обикновено са обвързани със сключването на нов или преподписване на съществуващ абонаментен план, често от по-висок клас.

Бихте ли желали да проверя за конкретен модел устройство или вид услуга (напр. домашен интернет или телевизия), за да видим дали има повече детайли в офертите?

