Черен петък с Арабски парфюми е в разгара си на ул. "Баба Тонка" 1 във Варна. Не чакайте края на месеца, грабнете промоциите, докато още са налични любимите ви марки! Зарадвайте близък! Парфюм винаги е нужен - както за самочувствието, така и за успеха.

Характерно за нашите ухания е, че повечето са вдъхновени от известни брандове и предават идентично ароматите им, но са на многократно по-достъпна цена.

Първата предпразнична промоция вече тече. Само до 15 ноември, само и единствено при нас можете да закупите два продукта с намаление от 30 % на втория. Освен оригинален дубайски аромат-клонинг на известен бранд, можете да добавите в комплекта си козметичен продукт или парфюмно масло с изключителна трайност.

До края на ноември на ул. „Баба Тонка“ 1 ви очакват още намаления. През целия декември ще ви зарадваме и с допълнителни подаръци към всяка покупка.

Всичките ни промоции са до изчерпване на количествата, защото ви подготвяме още много изненади след това.

Възползвайте се от намаленията само и единствено в магазин за Арабски парфюми на улица „Баба Тонка“ 1 във Варна – точно зад спирката на Автобус „Номер 14“, срещу Централен кооперативен пазар.

Колкото по-бързо ни посетите, толкова повече възможности за избор ще имате.

Ароматите от Обединените арабски емирства са известни с изключителна трайност, поради съставките и начина на комбинирането им. За разлика от спиртните извлеци в останалите парфюмни технологии, дубайските композиции са приоритетно на маслена основа от автентични съставки, които гарантират трайност 12 - 24 часа интензивен аромат. Уханието се развива през цялото денонощие като оставя дълбока следа дори в следващите няколко дни. Клонингите на известни дизайнерски марки са още една причина за масовия интерес към арабската парфюмерия.

В магазина на „Баба Тонка“ 1 във Варна имате възможност да усетите физически въздействието на всяко ухание, за което сте чували от социалните мрежи или от приятели. С предимството, че при нас ще го имате на специална цена и с допълнителни подаръци само и единствено през следващите предпразнични дни.

Разгледайте нашите предложения в онлайн магазина ни на arabicperfumes.com и ни посетете на „Баба Тонка“ 1 във Варна, за да се уверите в ефекта и въздействието на ароматите от хитови производители в Арабската парфюмерия с международни нюанси.

