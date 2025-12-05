Черен вредител унищожава овошните градини в България
БКПЗ
Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) изразява сериозна тревога от бързо ескалиращия проблем, причинен от вредителя черна златка (Capnodis tenebrionis), който нанася масови, необратими щети върху овощните насаждения в редица региони на страната.
Само през последните седмици в област Хасково вече има фалирали овощни стопанства, чийто многогодишен труд е унищожен. Вредителят атакува дърветата, оставя ги без шанс за възстановяване и води до пълни загуби и невъзможност за продължаване на производството.
„Това е криза, която расте ежедневно. Нашите членове губят поминъка си, а държавата към момента не е представила решение как ще бъде овладяна ситуацията“, заявиха от ръководството на БКПЗ.
БКПЗ води разговори с Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
През последните месеци Камарата нееднократно е повдигала темата пред институциите. Проведени са срещи и разговори с експерти от МЗХ и БАБХ.
Въпреки това към днешна дата няма предложени конкретни действия, няма план за контрол или унищожаване на вредителя, нито са разработени механизми за компенсации на пострадалите стопани.
Необходимост от спешни и категорични мерки
БКПЗ настоява за:
Спешна намеса на държавата, тъй като проблемът придобива характер на криза с национален мащаб.
Изготвяне на ясен държавен план за действие за ограничаване и ликвидиране на вредителя черна златка.
Подкрепа и компенсации за засегнатите стопани, включително за вече унищожени градини.
Включване на научната общност (ССА, специалисти в тази област) за разработване на научно обосновани мерки.
„Черната златка не просто вреди – тя унищожава бъдеще. Ако държавата не действа незабавно, българското овощарство ще понесе щети, от които няма да може да се възстанови години“, подчертават от БКПЗ.
БКПЗ остава в постоянна готовност за диалог и работни срещи
Камарата настоява институциите да предприемат незабавни стъпки и заявява своята готовност за участие в експертни групи, съвети и кризисни екипи, които да изработят ефективни решения.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!