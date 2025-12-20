Черквата в Брегово рухна дни преди Рождество

кадри bTV

В Брегово се срути кула, изградена като допълнение към стария местен православен храм. Постройката е рухнала посред бял ден, предаде bTV.

За щастие никой не е пострадал. Двете кули са изграждани през 1931 г., допълнително към основната каменна църква, която е строена 10 години и е завършена през 1865 г.

"Ние веднага разбрахме за срутването. Не сме знаели, че има проблем преди това, не е имало сигнали, другата кула изглежда доста стабилна и здрава. Каква е причината - дали в основата, течове ли е имало, не мога да кажа", заяви Владика Плахомий.

Идвали са специалисти, които са обследвали кулите. "Надяваме се с помощта на общината, с кмета, да обследваме целия храм", каза още той.

"Инцидентът е неочакван за нас, и то на най-светлите празници от години. Обезопасили сме мястото съвместно с екипа на пожарната. Сигнализирали сме Министерство на културата, очакваме компетентен отговор от тяхна страна, за да можем да предприемем последващи действия", заяви Светлана Любенова.

"Вярващите ще мога да посетят храма, защото той е отделен от кулите. Ние ще вземем всички мерки за доброто изкарване на празниците", каза отец Любомир.

Ще бъде обявена дарителска сметка, за да се помогне на църквата, сподели Ивайло Иванов, член на църковното настоятелство.

