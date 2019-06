Черна вест за смърт надвисна над Еминем

Биологичният баща на Еминем – Маршъл Брус Матерс е починал на 67-годишна възраст.



Матерс, който Еминем обвинява в десетки свои песни, че го е изоставил, е починал от инфаркт в щата Индиана тази седмица, пише Блиц.

Еминем никога не е крил възмущението от баща си през годините.Ако се заслушате в текстовете на “My name is” и „Cleaning out my closet”, ще получите доста ярък образ на това как се чувства рапъра спрямо баща си.Според майката на Еминем – Деби, тя е била едва на 15 години, когато се е омъжила за любимия си 22 годишен Маршъл. Само две години по-късно, като се ражда рапърът, той обаче ги изоставя.Еминем и майка му се преместили в Детройт, а баща му отишъл в Калифорния.

