Черната комедия "Битка след битка" получи 14 номинации за наградите БАФТА

снимка: Ben Sutherland, Уикипедия

Наситената с екшън черна комедия "Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън получи 14 номинации за наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия, в това число пет в актьорските категории, предадоха световните агенции.

Вампирската епопея "Грешници" на режисьора Райън Куглър следва с 13 номинации. Филмът миналата седмица получи рекордните 16 номинации за наградите "Оскар", предава БНТ.

Филмите "Хамнет" на Клои Чжао и "Върховният Марти" на Джош Сафди са с по 11 номинации за БАФТА. С по осем номинации следват "Сантиментална стойност" и "Франкенщщайн".

В категорията за най-добър филм са номинирани "Битка след битка", "Хамнет", "Върховният Марти", "Грешници" и норвежката семейна драма "Сантиментална стойност".

БАФТА има отделна категория за най-добър британски филм, сред номинираните в която са "Хамнет", "Балада за остров Уолис", "Кълна се", "28 години по-късно" и "Бриджит Джоунс: Луда по онова момче".

Подобно на други големи филмови награди, британската филмова академия въведе промени през последните години, за да повиши разнообразието. През 2020 г., за седма поредна година, нито една жена не беше номинирана за най-добър режисьор, а всички 20 номинирани в категориите за главна и поддържаща роля бяха бели. Процесът на гласуване беше променен.

Тази година Клои Чжао е единствената жена в надпреварата за БАФТА за най-добър режисьор. Носителката на "Оскар", номинирана за филма си "Хамнет", ще се изправи срещу Йоргос Лантимос за "Бугония", Джош Сафди за "Върховният Марти", Пол Томас Андерсън за "Битка след битка", Йоаким Триер за "Сантиментална стойност" и Райън Куглър за "Грешници".

Наградата за най-добър актьор ще си оспорват Робърт Арамайо за "Кълна се", Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна", Майкъл Б. Джордан за "Грешници" и Джеси Племънс за "Бугония".

Претендентките за приза за най-добра актриса са Джеси Бъкли за "Хамнет", Роуз Бърн за If I Had Legs I'd Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Чейс Инфинити за "Битка след битка", Ренате Рейнсве за "Сантиментална стойност" и Ема Стоун за "Бугония".

Актьорите от "Битка след битка" Теяна Тейлър, Бенисио дел Торо и Шон Пен са номинирани за поддържащи роли.

Британската академия за кино и телевизия включи сред претендентите актьори, които останаха извън надпреварата за "Оскар", като Пол Мескал за "Хамнет" и Одеса Азайон за "Върховният Марти".

Номинираните в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля са Бенисио дел Торо за "Битка след битка", Джейкъб Елорди за "Франкенщайн", Пол Мескал за "Хамнет", Питър Мълан за "Кълна се", Шон Пен за "Битка след битка" и Стелан Скарсгард за "Сантиментална стойност".

Отличието за най-добра актриса в поддържаща роля ще си оспорват Одеса Азайон за "Върховният Марти", Инга Ибсдотер Лилеас за "Сантиментална стойност", Вунми Мосаку за "Грешници", Кери Мълиган за "Балада за остров Уолис", Теяна Тейлър за "Битка след битка" и Емили Уотсън за "Хамнет".

С номинации за най-добър неанглоезичен филм са "Обикновен инцидент", "Тайният агент", "Сантиментална стойност", "Сират" и "Гласът на Хинд Раджаб".

В категорията за оригинален сценарий са номинирани "Кълна се", "Върховният Марти", "Тайният агент", "Сантиментална стойност" и "Грешници", а за адаптиран - "Балада за остров Уолис", "Бугония", "Хамнет", "Битка след битка" и Pillion.

Претендентите за наградата "Изгряваща звезда", носителят на която се избира от публиката, са Робърт Арамайо, Майлс Кейтън, Чейс Инфинити, Арчи Мадекве и Поузи Стърлинг.

Синтия Ериво и Ариана Гранде останаха извън надпреварата за БАФТА в актьорските категории за изпълненията си в "Злосторница: Част втора". Филмът, който напълно беше пренебрегнат при обявяването на номинациите за "Оскар", е номиниран само в категориите за костюми и грим и прически. Оригиналната лента получи седем номинации за БАФТА, отбелязва Ройтерс.

Наградите БАФТА ще бъдат раздадени на 22 февруари на церемония в Кралската фестивална зала на центъра "Саутбанк" в Лондон. Водещ на шоуто ще бъде актьорът Алън Къминг.

