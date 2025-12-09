Черната златка, унищожи дръвчетата на хиляди стопани у нас

Кадър Ютуб

Вредителят по овощните градини, известен като черната златка, унищожава дръвчетата на хиляди стопани. Само през последните седмици в област Хасково вече има фалирали овощни стопанства, чиито многогодишен труд е напълно разрушен.



"Проблемът с този вредител е много сериозен. Такова масово нападение в цяла България никога не е имало. Не само в Хасково, но в почти цяла България вече има стопани, които фалират и няма да успеем да ги върнем към бизнеса. Други са пред дилемата дали да продължават. В това число не само костилковите насаждения, но този "приятел“ вече създава много сериозни щети върху ябълки, круши, включително и върху горски видове", заяви председателят на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков.



Според него черешите и сливите са най-засегнати.



"За този проблем алармирахме още преди година, а самия процес го следим от 3-4 години. В началото този проблем се подценяваше, но той вече е изключително сериозен, защото самият вредител има скрит начин на живот – живее в земята, излиза за кратко в светлата част на деня и прелита до 200 метра. Изяжда шийката на стеблото, растението престава да се храни и изсъхва", обясни Цеков в ефира на Bulgaria ON AIR.



Той допълни, че ларвите на черната златка започват да вредят още през зимата.



"Много от препаратите за растителна защита бяха забранени в Европейския съюз и не могат да се използват. Т. нар. органофосфорни препарати, които имат сериозно действие, подпомагат растителната защита, но нарушават екологичния баланс, вредят на полезните насекоми и не са безопасни за хората. За съжаление, БАБХ реагира след настъпването на щетите", подчерта той.



Въпреки това, Цветан Цеков оцени положително бързата реакция на министъра на земеделието Георги Тахов.



"Направи се програма, но финансирането не беше организирано, за да могат земеделците да бъдат подпомогнати. От пролетта със сигурност ще има финансиране. Ние постоянно водим диалог с Министерството на земеделието, за да се случи това. Въпросът е колко стопани ще могат да съфинансират растителната защита с ограничените препарати, разрешени от БАБХ. Вероятността да бъде унищожен цял сектор е много голяма", заяви Цеков.



Над 200 000 декара насаждения са сериозно застрашени, като най-засегнати остават костилковите плодове.



"Трябва да имаме адекватни и навременни мерки, защото когато загубим нашето производство, ще зависим изцяло от внос, а това ще доведе до високи цени. Българските стопанства се топят – над 300 хиляди семейни стопанства са загубени през последните 30 години, а те са гръбнакът на този сектор. Възстановяването е почти невъзможно", категоричен е Цветан Цеков.

