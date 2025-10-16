Черните фуги на банята изчезват за секунди с домашна смес със сода и оцет

Пиксабей

Това замърсяване е мухъл, който може да има отрицателно въздействие върху вашето здраве

Случва се силиконовите фуги в душ-кабината или близо до мивката да са покрити с черни петна. Това замърсяване е мухъл, който може да има отрицателно въздействие върху вашето здраве. Не бива да подценявате това. Благодарение на нас ще научите брилянтно как да премахнете черна плесен от силикона. Появата на черна плесен върху силиконовите уплътнения в банята е често срещан проблем, пише Флагман.

Трябва да започнете да го премахвате веднага щом го забележите.

Това ще предотврати по-нататъшното му развитие и ще направи оборудването в банята хигиенично и безопасно за употреба.

Откъде идва мухълът върху силикона?

Накратко, мухълът се причинява от влага.

А в банята има достатъчно от нея.

Ако помещението не е достатъчно проветриво, върху силикона в душа или близо до мивката могат да се появят характерни черни петна.

В допълнение към водата, върху уплътненията се отлагат и козметични остатъци, което създава още по-добри условия за растеж на мухъл.

Случва се също така мухъл да расте на места, където изтича силикон.

Ако под уплътнението попадне вода, това създава идеална среда за развитие на мухъл.

Независимо от причината, трябва да знаете как да премахнете черната плесен от силикон.

Ако не направите нищо по въпроса, тя ще продължи да расте, което може да има отрицателно въздействие върху здравето ви.

Как да премахнете черната плесен от силикон?

Много хора вярват, че мухълът може да се премахне само с помощта на корозивни химикали, като например продукти на основата на хлор.

Това не е вярно.

Има няколко домашни средства, които си струва да се използват за премахване на замърсявания от уплътнения.

Те са по-безопасни за вашето здраве и не натоварват околната среда.

За борба с мухъла ще ви трябват само продукти, които вероятно имате в кухнята си.

Оцет

Смесва се с вода в съотношение 1:1.

Напръскайте заразените места и изчакайте около 15 минути.

След това избършете силикона с влажна кърпа.

Сода бикарбонат или бакпулвер

Добавете малко вода или масло от чаено дърво към содата за хляб или бакпулвера, за да получите гъста паста.

Нанесете върху формата и изчакайте 15-20 минути.

След това изтъркайте уплътнението с четка за зъби.

Лимонов сок

Нанесете го по същия начин като сместа от вода и оцет.

Как иначе можете да премахнете черната плесен от силикона?

Ако нямате в кухнята си продукти, подходящи за премахване на мухъл, можете да използвате и друго домашно средство.

Този път ще го намерите в банята.

За да почистите силиконовите фуги, можете да ги намажете с избелваща паста за зъби.

Най-ефективен ще бъде тази, която съдържа активен въглен.

Оставете продукта да действа 15 минути, след което изтъркайте силикона с четка за зъби.

Мръсотията трябва да изчезне след това приложение, а ако не, повторете процеса.

