Черният хищник се завърна, но не в Шумен! Кмет на наше село бие тревога

Пиксабей

След като дълго време не се чуваше ни вест, ни кост за черната пантера, забелязана край Шуменското плато, тя отново е сред най-коментираните теми в обществото у нас.

Свидетели твърдят, че са я видели в близост до Тутракан и дори е подаден официален сигнал в полицията.

Сигналът е на жители на село Богданци, община Главиница, които твърдят, че в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан) са забелязали животно, приличащо на черна пантера.

От местната администрация в Главиница потвърдиха пред Кворум-Силистра, че такъв сигнал е подаден официално.

Към момента няма друга официална информация от органите на реда за резултати от проверката по случая.

Случаят предизвика сериозен интерес и притеснение сред местните жители, които настояват за бързи действия, за да се установи произходът и видът на животното.

Кметът на село Бащино, община Главиница, Найле Хайрула също предупреди съселяните си да бъдат особено внимателни като излизат.

"На вниманието на жителите на с. БАЩИНО! Между селата ТЪРНОВЦИ И БОГДАНЦИ е забелязана ЧЕРНА ПАНТЕРА!

Бъдете бдителни ! При евентуална информация НЕЗАБАВНО ЗВЪННЕТЕ НА ТЕЛ.112!", пише тя във Фейсбук, предаде "Новини".

