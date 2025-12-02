Черният петък в Хърватия стана златен за търговците

Снимка: Пиксабей

Тазгодишният Черен петък на 28 ноември донесе на хърватските търговци на дребно приходи от 106,8 милиона евро, с 5,5% повече спрямо миналата година, и този ден бяха издадени над 5,1 милиона касови бележки, с 0,5% повече в сравнение с миналата година, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на данни от системата за фискализация на Данъчната администрация на Хърватия.

Миналата година в „Черен петък“, който се падна на 29 ноември, бяха издадени 5 043 350 касови бележки на обща стойност 101,3 милиона евро, отбелязва ХИНА, цитирана от БТА.

Данните от Данъчната администрация на Хърватия показват също, че през тазгодишната седмица на „Черния петък“, от 24 до 28 ноември, са издадени общо 22 916 259 касови бележки в търговията на дребно, с изключение на продажбата на моторни превозни средства и мотоциклети, като общите продажби възлизат на 435,1 милиона евро.

На годишна база, в сравнение със седмицата на Черния петък миналата година, броят на издадените касови бележки тази година е намалял с 0,87%, а общата стойност на продажбите е нараснала с 8,17%.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!