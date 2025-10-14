реклама

Черно море - Тича помогна на Спартак

14.10.2025 / 13:13 0

Снимка Черно море - Тича

Черно море - Тича помогна на футболния Спартак.

Шампионът по водна топка се включи в кампанията "Аз съм Спартак", и дари 1000 лева.

Така ватерполистите дадоха пример, че когато става въпрос за град Варна, всеки клуб в града, който преминава през труден момент, заслужава подкрепа.

 

