Черно море - Тича помогна на Спартак

Снимка Черно море - Тича

Черно море - Тича помогна на футболния Спартак.

Шампионът по водна топка се включи в кампанията "Аз съм Спартак", и дари 1000 лева.

Така ватерполистите дадоха пример, че когато става въпрос за град Варна, всеки клуб в града, който преминава през труден момент, заслужава подкрепа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!