"Черно море - Тича" вдигна Суперкупата

Ватерполистите на "Черно море - Тича" спечелиха Суперкупата на България.

Във финалния двубой те надделяха по категоричен начин над градския съперник Спартак с 10:4 в плувен комплекс "Приморски" във Варна.

Възпитаниците на Жарко Петрович имаха тотално превъзходство, спечелиха всичките части и в нито един момент не дадоха шанс на съперника да си помисли, че може да се върне в мача.

Макар и без двама основни състезатели, "Черно море - Тича" показа, че надгражда и ще бъде подготвен да постигне заявените високи цели за новия сезон - спечелване на всички трофеи в родната водна топка.

