Черно море БАСК има нов треньор

Снимка Фб

Треньорска рокада при "баските".

Йордан Мицин е новият треньор на волейболния Черно море БАСК. Решението беше взето от клубния бос Красимир Илиев и обявено днес. Бившият вече треньор Дани Милушев напуска поста и ще търси нови предизвикателства във волейбола, пишат на страницата на Народен спорт във Фейсбук.

Припомнямe, че синът на Данчо Мицин - Даниел от този сезон играе с екипа на "моряците". Йордан Мицин игра във варненския отбор през 1997/1998 година.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!