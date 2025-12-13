Черно море БАСК изгуби от шампиона във Варна

Снимка Sportal.bg

Силите на варненските волейболисти стигнаха само за един гейм.

Шампионът Левски София надделя над Черно море с 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:22) като гост в мач от 9-ия кръг на efbet Супер Волей, игран в зала "Христо Борисов" във Варна.

„Сините“ допуснаха изравняване за 1:1, след като домакините взеха втория гейм, но не позволиха да се стигне до обрат, пише Sportal.bg.

За Левски победата беше 6-а от 8 изиграни двубоя, докато варненци продължават с актив 1-7.

Така Левски се изкачи на 3-о място с 6 победи, 2 загуби и 18 точки. Също с 6/2, но с 20 точки втори е ЦСКА. Лидерската позиция със 7/0/18 заема „Локомотив Авиа“. Четвърти с 6/2/17 е Нефтохимик.

За Левски следва вечно дерби срещу ЦСКА в зала „Левски София“ на 17 декември от 19,30 часа.

Тодор Скримов изигра фантастичен двубой и бе най-резултатен за гостите от София с 30 точки (6 аса, 2 блока, 66% ефективност в атака, 11% перфектно и 67% позитивно посрещане - +29).

Капитанът Светослав Гоцев добави 16 точки (1 ас, 7 блока, 57% ефективност в атака+14).

Майкъл Доновън и Марсел Гуиондонг записаха по 14 точки за Черно море.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!