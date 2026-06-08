"Черно море Тича" е шампион на България - 13 г.

Пиксабей

Баскетболистите на „Черно море Тича“ до 13 години покориха върха на България! Във финала на Държавното първенство, игран във Варна, младите „моряци“ победиха „БУБА Баскет“ с 97:76 и напълно заслужено вдигнаха шампионската титла, предаде Радио Варна.

Още от първите минути варненци показаха защо са сред най-добрите отбори в страната. Със самочувствие, бързина и отлична отборна игра те наложиха своя стил и постепенно сломиха съпротивата на съперника. В решителните моменти класата на „Черно море Тича“ си каза думата, а разликата на таблото беше отражение на случващото се на паркета.

Зад успеха обаче стоеше и още един важен фактор – невероятната атмосфера в залата. Трибуните бяха изпълнени с родители, близки и приятели, които не спряха да подкрепят младите баскетболисти. Тяхната енергия се превърна в допълнителна сила за отбора и помогна на момчетата да изиграят един от най-силните си мачове през сезона.

С много труд, талант и сърце „моряците“ стигнаха до златото и заслужено завършиха кампанията като №1 в България при 13-годишните. Треньор Красимир Димитров с огромната подкрепа на Денислав Коцев.

Това не е само една шампионска титла. Това е награда за труда на децата, треньорите и родителите. Това е доказателство, че баскетболът във Варна има настояще и светло бъдеще.

Редактор "Екип на Петел",

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