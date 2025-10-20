Черно море Тича изгуби дербито в Самоков

Снимка: Sportal.bg

След две победи поред баскетболистите на Черно море Тича записаха първа загуба.

Те отстъпиха пред Рилски спортист с 82:96 в дербито от третия кръг на Sesame Национална баскетболна лига в Самоков. След 10 минути игра в "Арена СамЕлион" резултатът бе равен (22-22), а на почивката домакините водеха с 47:41. В заключителните десет минути варнеци влязоха с преднина от 3 точки (68-65), но в крайна сметка Рилски обърна резултата в своя полза и се поздрави с успеха.

За Рилски спортист стартираха Камау Стоукс, Джейлън Томас, Алън Арнет, Христо Бъчков и Мирослав Васов.



В стартовата петица на “моряците” пък попаднаха Джелани Уотсън-Гейл, Алонзо Гафни, Ламонт Уест, Николай Стоянов и Георги Боянов.

ПЪРВА ЧАСТ



След минута и половина игра Черно море поведе със 7-2. Малко след това домакините стопиха пасива си само на точка (6-7). След малко повече от 3 минути игра "моряците" са напред с 7 точки (13-6), а след това разликата скочи на 9 точки (17-8). Гостите продължиха да са напред в резултата, като при оставащи 4:17 минути до края на частта водеха с 19-13. След това разликата падна на 2 точки в полза на варненци (19-17). Близо минута преди края резултатът бе равен (22-22), като така завърши и първата четвърт, пише Sportal.bg.

ВТОРА ЧАСТ



След минута и половина игра през тази четвърт Рилецо водеше с 25-24, но Черно море обърна резултата в своя полза (29-25). Тройка на Карамфилов намали изоставането на домакините само на две точки (27-29). Отново се стигна до равенство (29-29) и надлъгването продължи. 1:20 мин. преди почивката резултатът бе 42-39 за Рилски спортист, а на почивката 47-41 в негова полза.

ТРЕТА ЧАСТ



След минута игра домакините водеха само с 3 пункта (49-46), а след това стана 1 точка след кош на Гафни (49-48). Продължи гонитбата в резултата, като 7:25 минути преди края на частта Рилски спортист поведе с 53-48, но тройка на Ламонт Уест намали изоставането на Черно море на 2 точки (51-53). При оставащи 3:12 минути до края на тази четвърт Черно море бе напред с 60-57. Стоукс изравни резултата (60-60). Рилецо обаче поведе с 63-60 след точна стрелба от далечно разстояние на Деян Карамфилов. Стигна се до ново равенство (63-63), а в заключителната четвърт двата отбора влязоха при 68-65 за Черно море.

ПОСЛЕДНА ЧАСТ



Двата отбора продължиха да правят истинско дерби, като 8 минути преди последната сирена резултатът бе 71-70 в полза на варненци. След това Рилецо поведе със 74-71. Тройка на Уотсън-Гейл отново възстанови паритета (74-74). 4:43 минути преди края на мача домакините водеха с 82-75. После разликата скочи на 11 точки (86-75) при оставащи 2:35 минути. До края на срещата домакините успяха да запазят преднината си и да спечелят трета поредна победа.

