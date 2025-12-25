Черно море Тича обяви добра кауза за мача с Рилски спортист

Стопкадър Инстаграм, Черно море Тича

Феновете на баскетбола ще помагат на деца в неравностойно положение.

Отборите на Черно море Тича и Рилски спортист ще се изправят един срещу друг в голямото дерби на 14-ия кръг в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е на 29 декември (понеделник) от 19:15 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна, а организаторите на събитието обявиха, че мачът ще започне с благородна кауза.

Варненският клуб прикани всички фенове да дойдат да на мача с плюшена играчка, която да хвърлят на паркета след първия съдийски сигнал, а събраните играчки ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение, пише Sportal.bg.

"Играем много важен мач и очакваме вашата подкрепа от трибуните! Изправяме се срещу Рилски спортист на 29 декември (понеделник) и ви предизвикваме да правим добро! Елате в зала “Конгресна”, отворете сърцата си и носете плюшена играчка, която ще хвърлите на паркета след първия съдийски сигнал! Всички събрани играчки ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение!

Нека заедно да накараме децата да се усмихнат, нека да покажем колко силни можем да бъдем заедно с вас - ФЕНОВЕТЕ! ", написаха от клуба под видео с капитана Николай Стоянов в социалните мрежи.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!