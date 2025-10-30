Черно море Тича отнесе Левски и излезе лидер

Снимка Sportal.bg

Варненските баскетболисти изнесоха лекция в столицата.

Черно море Тича надигра Левски с 89:76 (32:10, 26:20, 23:25, 8:21) в първия мач от петия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят се игра в зала “Триадица” в София.

Варненци пометоха съперника си през първото полувреме, но през втората половина на третата четвърт и в последния период загубиха голяма част от огромната си преднина. Силното второ полувреме и най-вече вдъхновената игра в последната четвърт, спечелена от "сините" с 21:8, не се оказаха достатъчни за столичани за нещо повече от достойно поражение. Така Левски вече е с 4 загуби от 4 мача, а Черно море Тича е с баланс 4-1, като излезе на върха в класирането.

Варненци надиграха три пъти столичани през миналия сезон и са в серия вече от 5 поредни победи срещу “сините”. Последният успех на Левски срещу “моряците” е от 2023 година, пише Sportal.bg.

Мача пропусна гардът на "сините" Момчил Кадиев, който е с шина на левия крак и се очаква да е извън строя за около месец. Старши треньорът на Левски Константин Папазов пък не води срещата поради лични причини и неговото място беше заето от сина му Александър.

Първа част:

"Моряците" вкараха първите 5 точки в мача, а малко след това поведоха с 11:1. С втората си тройка в мача дотук Георги Боянов направи резултата 16:3 за гостите, а секунди по-късно точен от много далечна дистанция бе и Алонзо Гафни - 19:3. Играчите на Черно море бяха почти безгрешни от далечно разстояние през първия период и капитанът Николай Стоянов с поредната тройка за гостите направи резултата 25:7. Играчите на Васил Евтимов продължаваха да увеличават преднината си и разликата след края на първия период бе 22 точки - 32:10.

Втора част:

Гостите поддържаха огромната си преднина в резултата във втората част, без да се откъсват още по-сериозно напред, но и столичани не съумяваха на този етап да се доближат до съперника си. Кош на Георги Боянов направи разликата 25 точки при 53:28 в края на втората четвърт. Първото полувреме приключи с открадната топка и забивка на Алонзо Гафни в коша на "сините", с което той оформи резултата след 20 минути игра, а той беше повече от обезкуражаващ за столичани - 58:30.

Трета част:

И в третата четвърт играчите на Черно море продължаваха да доминират на терена, като в един момент разликата достигна 37 точки - 81:44. Все пак, със серия от 10:0 "сините", в жълти екипи днес, понамалиха леко изоставането си в резултата и преди последните 10 минути разликата падна на "само" 26 точки - 81:55.

Последна част:

В последния период разликата падна до 21 точки, след като гостите изведнъж "забравиха" как се вкарва и понатрупаха доста минути без отбелязан кош - 81:60. След като "сините" взеха третата част с 25:23, те поведоха с 11:0 в последния период, съкращавайки разликата на 15 точки - 66:81. След като 6 минути през последната четвърт гостите нямаха кош, а преднината им започна да се топи застрашително, последва силна серия за варненци и разликата отново набъбна сериозно - 86:68. Столичани не се предадоха и свалиха разликата на 12 точки - 74:86, но вече времето бе твърде малко до края, за да мислят за нещо повече от достойно поражение.

Алонзо Гафни реализира 20 точки за победителите, а Джелани Уотсън-Гейл направи страхотен мач с 15 точки, 11 асистенции, 7 борби и 3 откраднати топки. С 12 точки се отчете Деанте Джонсън, а по 11 записаха Николай Стоянов и Ламонт Уест.

За Левски Лъчезар Димитров изпъкна с 21 точки и 12 асистенции, ветеранът Златин Георгиев и Марио Боянов вкараха по 15 точки, а 11 точки и 11 борби записа Димитър Маринчешки.

Стартови състави:

Левски: Лъчезар Димитров, Андон Вачев, Максим Бочев, Александър Александров, Златин Георгиев (кап.)

Черно море: Алонзо Гафни, Джелани Уотсън-Гейл, Николай Стоянов (кап.), Деанте Джонсън, Георги Боянов

