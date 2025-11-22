Черно море Тича победи Берое след продължение

Снимка Пиксабей

Черно море Тича - Берое - 96:90 (13:16, 27:28, 18:24, 23:13, 15:9) след продължение

Зала „Христо Борисов“;

Зрители - 700;

Съдии - Владимир Занев, Стефан Стефанов и Серафим Петров;

Най-резултатни: Ламонт Уест 35 т., Джелани Уотсън-Гейл 19 т. (Черно море Тича); Айзък Джесъп 21 т., Дешон Пърсънс 14 т. (Берое);

Черно море Тича постигна инфарктна победа след продължение с 96:90 срещу Берое в двубой от Националната баскетболна лига. Домакините успяха да обърнат мача в своя полза през последната част, за да стигнат до продължение, което спечелиха. За победителите с дабъл-дабъл завърши Алонзо Гафни с 11 точки и 13 борби, а за гостите с дабъл-дабъл се отчетоха Брет Рийд и Дешон Пърсънс, съответно с по 11 и 14 точки и по 10 и 11 борби. Успехът е шести за варненци от началото на сезона, като те имат и три поражения. Берое е с четири победи и пет загуби, допълва БТА.

Домакините започнаха по-добре срещата и поведоха на два пъти с по четири точки. След почти 6 минути игра с кош на Алонзо Гафни Черно море Тича поведе с 6 точки при 10:4. След два успешно изпълнени наказателни удари от Дешон Пърсънс Берое изравни при 11:11, а малко по-късно след тройка на Александър Милов поведе за първи път в срещата. Гостите успяха да вземат първия период с 16:13. След малко повече от три минути игра през втората част домакините изравниха при 22:22 с кош на Ламонт Уест. Последваха още три изравнявания на резултата, след които Берое поведе със 7 точки при 37:30. На два пъти преднината на гостите беше 8 точки, а на полувремето те водеха с 4 точки – 44:40. През първото полувреме играчите на Берое реализираха 8 тройки (от 16 опита) срещу само 1 (от 8 опита) за Черно море Тича.

След почивката играчите на варненци продължиха да допускат доста грешки, което позволи на гостите на два пъти да поведат с аванс от 8 точки. Три минути и 47 секунди преди края на третия период с тройка на Александър Матушев Берое проведе за първи път с двуцифрен резултат – 58:47. Гостите имаха преднина от 10 точки – 68:58, преди последната част от двубоя. През последната част играта бе доста оспорвана, като домакините имаха лек превес и успяха с тройка на Джелани Уотсън-Гейл 2:31 минути преди края да стопят изоставането си до 3 точки – 73:79. Малко по-късно разликата падна до 1 точки – 78:79. 47 секунди преди края Дешон Пърсънс напусна за пето лично нарушение срещу Джелани Уотсън-Гейл, като потърпевшият реализира и двата наказателни удара и Черно море Тича поведе в резултата 80:79. С два успешно изпълнени наказателни удара от Айзък Джесъп тимът на Берое изравни при 81:81 8,7 секунди преди края. Домакините опитаха да организират атака, но стрелбата от зоната за три точки на Джелани Уотсън-Гейл се оказа „къса“ и изходът от мача щеше да се реши след продължение.

В продължението баскетболистите на Черно море Тича показа много добра игра, натрупаха преднина, която запазиха до края му и заслужено спечелиха двубоя.

