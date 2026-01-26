Черно море Тича победи без проблеми лидера в НБЛ Балкан

Снимки: Булфото

Черно море Тича надигра лидера в НБЛ Балкан, като не остави никакви шансове за гостите и спечели срещата от 18-ия кръг на първенството с 93:66. Успехът е 12 за варненския тим, който е и с 5 поражения, посочва БТА. Балкан остава с 14 победи, като тимът има и 3 загуби.

За домакините срещата започнаха Алонзо Гафни, Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест, Николай Стоянов и Георги Боянов. За Балкан стартовата петица беше Джамари Блекмон, Демонд Робинсън, Алекс Симеонов, Джоунс Пагенкопф и Димитър Димитров.

Гостите поведоха с 5:0 в началото на мача, след като тимът на домакините залагаше в началото на стрелбата от зоната за три точки, но първите им шест опита бяха неуспешни. Черно море Тича успя да изравни при 5:5, след което поведе при 7:5 с кош на Алонзо Гафни. След равенство при 7:7 домакините реализираха 8 срещу 1 точка и поведоха със 7 точки при 15:8 около 3 минути и 46 секунди преди края на първия период.

Добрата игра на момчетата на треньора Васил Евтимов продължи и след прекъсването, поискано от наставника на Балкан Васил Христов. Играчите на Черно море Тича вкараха 11 срещу 4 точки и спечелиха първата част с 26:12. Домакините започнаха ударно втория период с две тройки за една минута игра и поведоха с 20 точки при 32:12.

Черно море Тича успяваше да поддържа преднина и дори я увеличи до 24 точки 4:18 минути преди почивката. В края на втората част гостите успяха да стопят малко от пасива си, но преднината на домакините бе 17 точки – 51:34. През първото полувреме играчите на Черно море Тича отбелязаха 9 тройки от 22 опита, докато Балкан вкара 2 от 10 опита. При борбата варненци спечелиха 26 срещу 14 за ботевградчани.

За почти три минути игра след почивката Черно море Тича вкара 9 срещу 2 точки и поведе с 24 точки при 60:36. Домакините поддържаха комфортна преднина от 20 и повече точки до края на третата част и преди последния период водеха с 21 точки при 71:50.

През последната четвърт за почти три минути игра домакините вкараха 9:0 точки и успяха да поведат с 30 точки при 80:50. До края на мача домакините нямаха проблеми и спечелиха с 93:66.

