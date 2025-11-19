Черно море Тича победи трудно Миньор в здрав мач във Варна

Снимки: Булфото

Черно море Тича надделя много трудно като домакин над отбора на Миньор с 94:83. С успеха си варненският тим прекъсна негативната си серия от две последователни поражения – от Спартак и Балкан, посочва БТА. Победата е пета за домакините, които имат и 3 загуби. Миньор пък е с 4 успеха и 3 поражения. За тима от Перник Игор Кесар записа дабъл-дабъл – 22 точки и 11 борби, а Алекс Уандие завърши с 16 точки, 7 борби и 5 асистенции.

Двата отбора започнаха предпазливо срещата. Домакините успяха да поведат с 3:0 след три успешно изпълнени наказателни удари. Гостите обаче отвърнаха с тройка и кош на Монтавиус Мърфи и Алекс Уандие и поведоха с 5:3. Черно море Тича вкара първите си точки от игра след около две минути и половина игра, когато Джелани Уотсън-Гейл бе точен от зоната за три точки.

След почти четири минути игра Миньор успя да дръпне в резултата с 4 точки при 12:8, но домакините не само изравниха при 12:12, но и обърнаха в своя полза – 15:12. Последваха две изравнявания на резултата, последното при 21:21, след което Черно море Тича поведе с 5 точки при 26:21. Варненският тим спечели първия период с 30:25.

През втората част след малко повече от четири минути игра домакините успяха да поведат с 9 точки при 39:30. В оставащите минути до почивката последваха много грешни отигравания на играчите на Черно море Тича, което позволи на баскетболистите на Миньор да се възползват максимално от тях. До края на частта гостите вкараха 20 срещу само 5 точки за домакините и на полувремето водеха с 50:45.

След почивката играта бе сравнително равностойна, но домакините успяха за почти четири минути игра да вкарат 9 срещу 4 точки и да намалят пасива си до точка – 53:54. Перничани успяха отново да се откъснат с 5 точки при 60:55, но подкрепяни от вярната си публика играчите на Черно море Тича не само изравниха при 60:60, но и излязоха напред в резултата.

Преди последната решителна част резултатът бе 67:65 за домакините. През последната част след малко повече от три минути Алонзо Гафни напусна игра за пет лични нарушения. В средата на последния период Миньор, който в началото на частта изоставаше със 7 точки, успя намали пасива си до точки – 75:76. Малко по-късно за пет нарушения игра напуснаха Лазар Станкович, Алекс Уандие и Филип Бакич от гостите. Домакините обаче вдигнаха темпото, започнаха да трупат точки и заслужено взеха мача с 94:83.

