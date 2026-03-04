Черно море Тича подчини Шумен

Снимка Булфото

Отборът на Черно море Тича надделя срещу Шумен с 92:86 (25:13, 22:26, 22:27, 23:20) в среща от Национална баскетболна лига в "Арена Шумен".

Варненци контролираха мача през първото полувреме, но след почивката домакините показаха, че нямат намерение да се предават и дори успяха да поведат в резултата. Играчите на Васил Евтимов все пак удържаха победата.

Черно море Тича имаше 9 точки преднина след края на първото полувреме - 47:39. Носителят на Купата на България започна силно мача и поведе с 8:0 и 16:2, а малко по-късно с 23:8. Във втората четвърт обаче шуменци се окопитиха и съкратиха изоставането си в резултата, като дори взеха периода с 26:22.

Играчите на Росен Барчовски взепа третия период с 27:22, но в последния отстъпиха с 20:23 и не съумяха да поднесат голяма изненада.

Ламонт Уест се развихри за Черно море с 31 точки, 4 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки. Алонзо Гафни се отличи с 13 точки, 8 борби, 2 откраднати топки и цели 6 чадъра, а 17 точки и 6 борби записа Георги Боянов. Джелани Уотсън-Гейл пък се отчете с 11 точки, 8 асистенции и 5 борби.

За Шумен Майкъл Марш записа 21 точки, 13 борби и 3 откраднати топки, Костадин Лазаров вкара 15 точки, а 14 точки, 7 борби и 5 асистенции записа Джейлън Бар.

Шумен евече със 17 загуби и само 3 победи, докато Черно море Тича е с баланс 15-5, пише Sportal.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!