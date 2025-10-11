Черно море Тича постигна втора победа в НБЛ

Снимка: БК Черно море Тича

Черно море Тича постигна втора победа в Националната баскетболна лига. В много труден мач срещу новаците от Ботев 2012 Враца варненци успяха да вземат мача с 82:66 след почивката с много добра игра през третата и последната четвърт, предава БТА.

Двата отбора изиграха много оспорвани и интересни две първи части, но при много ниска резултатност. В началото на мача гостите се възползваха от грешки в стрелбата на варненци и поведоха с 5:2, но с тройка на Николай Стоянов Черно море Тича израни при 5:5. Равностойната игра продължи и след няколко изравнявания първият период завърши наравно – 13:13.

През втората четвърт след малко повече от пет минути игра с два успешно реализирани наказателни удара от Ламонт Уест домакините поведоха с 5 точки при 22:17. Тимът на Ботев изравни при 22:22. На полувремето резултатът бе 28:27 за Ботев.

След почивката и две изравнявания на резултата, последното при 33:33, домакините успяха да дръпнат с 5 точки след тройка на Джелани Уотсън-Гейл и кош на Николай Стоянов – 38:33. Малко по-късно преднината на домакините стана 7 точки при 42:35. Ботев намали до точка пасива си при 41:42, но след две последователни тройки на Венцислав Петков и Георги Боянов домакините отново дръпнаха със 7 точки при 48:41 около 4:15 минути преди края на третия период.

море Тича спечели третата част с 29:24, като през 10-те ѝ минути успя да вкара повече точки отколкото през цялото първо полувреме. Преди последния период резултатът бе 56:52 за домакините. В началото на последната част за малко повече от 2 минути игра Черно море Тича успя да поведе с 10 точки при 64:54. По-късно – 3:42 минути преди края на срещата авансът на домакините стана 13 точки – 71:58. До края на срещата домакините диктуваха всичко на паркета и заслужено я спечелиха.

