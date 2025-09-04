Снимка: Черно море Тича

Черно море Тича привлече трети чуждестранен играч за новия сезон в Националната баскетболна лига. От клуба съобщават, че към отбора се присъединява американецът Алонзо Гафни, който е тежко крило и играе на позиция 4.

Състезателят е висок 208 сантиметра.

През миналия сезон той е играл за шведския Umea BSKT, където средно на мач записва 13,1 точки, печели 6,5 борби, дава 2,0 асистенции и прави 1,4 чадъра.

„Атлетичен и силен във фаза защита, Гафни идва с опит от университетските отбори на Охайо и Аризона в Колежанската лига, за да даде нова енергия и мощ на отбора! Добре дошъл във Варна, Алонзо!, написаха в официалната си фейсбук страница от варненския клуб.

Досега Черно море Тича привлече още двама чуждестранни играчи - Джелани Уотсън-Гейл - гард от националния отбор на Великобритания, и крилото от САЩ Ламонт Уест, припомня БТА. Другото ново попълнение в тима е капитанът на Берое от миналия сезон в НБЛ Венцислав Петков.

През новия сезон в Черно море Тича остават капитанът Николай Стоянов, Михаил Молдов и Марин Маринов, а Иван Спиров се раздели с отбора.

