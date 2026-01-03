"Черно море Тича" с първи мач за годината
Снимка: "Черно море Тича"
Баскетболистите на "Черно море Тича" ще изиграят днес първия си мач за 2026 г.
Варненци гостуват на "Академик" в Пловдив, като срещата е от 18.00 ч. в зала "Сила", посочва Радио Варна.
"Моряците" изпратиха 2025 година по фантастичен начин, като в рамките на празниците победиха у дома "Рилски спортист" със 77:73 т. Двата тима направиха отличен мач.
