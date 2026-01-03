"Черно море Тича" с първи мач за годината

Снимка: "Черно море Тича"

Баскетболистите на "Черно море Тича" ще изиграят днес първия си мач за 2026 г.

Варненци гостуват на "Академик" в Пловдив, като срещата е от 18.00 ч. в зала "Сила", посочва Радио Варна.

"Моряците" изпратиха 2025 година по фантастичен начин, като в рамките на празниците победиха у дома "Рилски спортист" със 77:73 т. Двата тима направиха отличен мач.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!