Черно море Тича се раздели със Сам Фриймън

Снимка Фейсбук

Американският баскетболист Сам Фриймън вече не е част от Черно море Тича.

Новината бе оповестена от клуба на официалната му страница във Фейсбук:

БК Черно море Тича и Sam Freeman се разделят по взаимно съгласие.

Благодарим му за времето, прекарано във Варна, и му пожелаваме здраве и успехи в бъдещата кариера.

