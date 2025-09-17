Черно море Тича се раздели със Сам Фриймън
17.09.2025 / 13:34 0
Снимка Фейсбук
Американският баскетболист Сам Фриймън вече не е част от Черно море Тича.
Новината бе оповестена от клуба на официалната му страница във Фейсбук:
БК Черно море Тича и Sam Freeman се разделят по взаимно съгласие.
Благодарим му за времето, прекарано във Варна, и му пожелаваме здраве и успехи в бъдещата кариера.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!