Черно море Тича ще спори за бронза с Рилски спортист

Баскетболният Черно море ще спори за бронзовите медали в държавното първенство с Рилски спортист.

Това стана ясно току-що, след като шампионът бе детрониран.

Локомотив Пловдив надделя с 92:87 (24:21, 26:16, 17:28, 25:22) в Самоков и спечели полуфиналната серия с 3:2.

Първа част:

В началните минути играта върви кош за кош, като в средата на първия период силите изглеждат напълно изравнени - 10:10. Гостите след това поведоха с 19:16, но тройка от ъгъла на Джонатан Дейвис доведе до ново равенство. Кош за две на Кхалил Милър за гостите пък оформи резултата след края на първата четвърт - 24:21 за Локомотив, пише Спортал.бг.

Втора част:

В началото на втората четвърт играта продължава да е равностойна, но серия от 8:2 позволи на домакините да поведат с 29:26. последваха силни минути за гостите и играчите на Асен Николов излязоха отново напред при 33:31, а това бе последвано и от тройка на Девъръл Рамзи, която даде 5 точки преднина на пловдивчани. Не след дълго гостите поведоха с 10 точки разлика при 43:33. Тройка на Грант Сингълтън в самия край на първото полувреме пък даде цели 13 точки преднина на Локомотив на почивката - 50:37.

Трета част:

В началото на третата част домакините изглеждат преобразени и със серия от 14:1 "изядоха" почти цялата преднина на противника, доближавайки се на две точки при 49:51. Тройка на Майкъл Едуардс малко след това 4:24 мин. преди края на третата част доведе до равенство 56:56, а секунди по-късно Джонатан Дейвис също порази целта от далечна дистанция и даде точка аванс на Рилски спортист - 59:58. Не закъсня обаче и отговорът на гостите - серия от 7:0 и аванс от 65:59. Играчите на Любомир Киров все пак в самия край на третия период се доближиха на две при 65:67, преди заключителната четвърт. 28:17 за домакините в третата част.

Последна част:

В последния период битката продължава с пълна сила и нито един от двата тима не може да се откъсне по-сериозно напред в резултата. Хубав пробив на Грант Сингълтън завърши с успешно поднасяне на гарда на пловдивчани и преднина от 4 точки, а точно 2 минути преди края авансът на гостите набъбна на 7 точки - 90:83. Домакините се доближиха на едно притежание при 87:90, но Майк Едуардс пропусна ключова тройка за равенството 9 секунди преди края. Впоследствие Локо вкара още две точки за крайната победа.

