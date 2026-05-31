Черно море Тича ще защитава титлата си във финала срещу Спартак

Снимка Фейсбук, Черно море Тича

Ватерполистите на Черно море Тича ще защитават титлата си в държавното първенство за мъже.

Те се класираха за финала след победа с 14:13 над градския съперник Комодор.

В спор за златото Черно море Тича ще срещне Спартак Варна, който надделя в другия полуфинал срещу ЦСКА.

Срещата е от 17:30 часа днес на басейна на плувен комплекс "Приморски".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!