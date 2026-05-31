Черно море Тича ще защитава титлата си във финала срещу Спартак
Снимка Фейсбук, Черно море Тича
Ватерполистите на Черно море Тича ще защитават титлата си в държавното първенство за мъже.
Те се класираха за финала след победа с 14:13 над градския съперник Комодор.
В спор за златото Черно море Тича ще срещне Спартак Варна, който надделя в другия полуфинал срещу ЦСКА.
Срещата е от 17:30 часа днес на басейна на плувен комплекс "Приморски".
