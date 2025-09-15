Черно море Тича спечели първата си проверка
Снимка Фейсбук
Баскетболният Черно море Тича започна успех в контролите от предсезонната подготовка.
Ето какво написаха на страницата на клуба във Фейсбук:
Надиграхме Локомотив с 83:79 в Пловдив в първата си проверка преди новия сезон. Пожелаваме бързо възстановяване на нашия капитан Николай Стоянов, който получи лека контузия по време на срещата. Целият отбор е зад него!
Топ изпълнители:
Ламонт Уест – 34т., 7 борби
Джелани Гейл – 12т., 5 борби, 5 асистенции
Цветомир Чернокожев – 10т., 6 борби
Николай Стоянов – 8т., 4 борби, 3 асистенции
Следващата спирка – Черноморските игри във Варна на 18–19 септември!
Очакват ни два дни баскетболни емоции в зала „Христо Борисов“. Не ги пропускайте!
