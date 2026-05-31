Черно море Тича стана за трети път поред шампион по водна топка

Снимка Черно море Тича

Ватерполистите на Черно море Тича стана за трети път поред шампиони на България за мъже.

Във финалния мач те надделяха с 10:7 над градския съперник Спартак на басейна в плувен комплекс "Приморски".

Така Черно море Тича приключи сезона без загуба, след като спечелиха 12 победи в 12-те си мача.

Титлата пък е първа за новия наставник на отбора Ивайло Пачалиев.

