Черно море Тича записа трета загуба от Балкан и ще спори за бронза

Снимка Фейсбук

Варненските баскетболисти не успяха да постигнат голямата си цел през сезона.

Черно море Тича падна от Балкан и в третия мач от полуфиналната фаза на плейофите в Sesame Национална баскетболна лига. Варненци отстъпиха с 59:77 (14:19, 14:16, 20:13, 11:29) в "Арена Шумен" и изгубиха серията с 0:3.

Така момчетата на Васил Евтимов ще спорят за бронзовите медали в държавното първенство, най-вероятно с Локомотив Пловдив.

Първа част:

Тройка на Травис МакКонико даде аванс от 6 точки на ботевградчани при 11:5 в средата на първата четвърт. Малко по-късно в частта Тадж Грийн заби мощно в транзиция, като бе и фаулиран, а гостите поведоха с 9 точки разлика при 17:8. Иван Карачич с тройка от върха за "моряците" свали разликата на 4 - 14:18, малко преди края на откриващия период в срещата. След 10 минути игра авансът на гостите е 5 точки - 19:14, пише Спортал.бг.

Втора част:

Илиян Пищиков порази целта от далечна дистанция за Балкан в началото на втората четвърт, а секунди след това Джелани Уотсън-Гейл вдигна топката за мощна забивка на Алонзо Гафни за домакините - 18:22. Отличен пробив на Даръл Дейвис пък завърши с кош и Черно море Тича се доближи на 2 точки от съперника си при 22:24. Тройка на Алонзо Гафни малко по-късно изведе варненци напред при 28:26. В самия край на първото полувреме обаче играчите на Йован Попович отново съумяха да изградят преднина в резултата. Тройка със сирената за края на втория период оформи резултата след 20 минути игра - 35:28 за Балкан.

Трета част:

Открадната от Георги Боянов топка доведе до кош на Иван Карачич и Черно море Тича се доближи на 5 точки при 36:41. В първата половина на третия период и двата тима допускат доста грешки, а Николай Стоянов с тройка от върха свали разликата на 2 точки не след дълго. Гостите поведоха за кратко с 5 точки към края на частта, а Ламонт Уест свали разликата на 3 след лесен кош в транзиция - 45:48. Джелани Уотсън-Гейал с впечатляващ фронтален изстрел от тройката изравни за 48:48, а по този начин оформи и резултата след 30 минути игра.

Последна част:

Джамари Блекмън вкара за две след контраатака на гостите за 55:52 за Балкан, а още преди да са изминали и две минути от последната четвърт Черно море Тича влезе в бонуса заради натрупани 4 отборни нарушения на противника. Борба в нападение на Тадж Грийн секунди по-късно пък доведоха до тройка на Блекмън и аванс от 6 точки за ботевградчани - 58:52. После пък Тадж Грийн заби атрактивно след страхотно подаване на Димитър Димитров, а последва и тройка на Илиян Пищиков, която направи разликата 11 точки. Гафни после порази целта със стрелба зад арката, за да даде глътка въздух на домакините, а Даръл Дейвис от линията за наказателни удари свали с 1/2 разликата на 7 - 56:63. Тройка на Травис МакКонико 3:42 мин. преди края пък сякаш реши мача и серията в полза на Балкан, и до края ботевградчани успяха да направят победата си убедителна.

Най-резултатен от моряците бе Алонзо Гафни със 17 точки, а Николай Стоянов реализира 10. С по 8 пък завършиха Джелани Уотсън-Гейл и Ламонт Уест.

За победителите Джамари Блекмън вкара 20 точки.

Стартови състави:

Черно море Тича: 0.Алонзо Гафни, 5.Ламонт Уест, 8.Марин Маринов, 17.Даръл Дейвис, 24.Георги Боянов

Балкан: 0.Джамари Блекмън, 1.Травис МакКонико, 12.Тадж Грийн, 33.Николай Грозев, 34.Димитър Димитров

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!