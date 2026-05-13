Черно море Тича зарадва феновете си с организиран безплатен транспорт до Шумен

Снимка Фейсбук, БК Черно море Тича

Варненските баскетболисти очакват мощна подкрепа във важния мач.

Черно море Тича ще зарадва феновете на тима с организиран безплатен транспорт до Шумен, където утре ще се играе мач №3 от плейофите от полуфиналната фаза на Sesame НБЛ.

"Моряците" ще търсят задължителна победа, тъй като изостават с 0-2 в серията, пише Спортал.бг.

За третия сблъсък от полуфиналите срещу Балкан на 14 май клубът организира транспорт Варна - Шумен за всички фенове, които искат да бъдат зад отбора в Арена Шумен.

Желащите трябва да бъдат пред зала "Христо Борисов" в петък в 18:15 часа.

