Черно море даде национал при 17-годишните

Снимка: ПФК Черно море

Талантът на Черно море Мартин Пенчев получи повиквателна за националния отбор на България при U17.

Той ще е част от отбора на страната ни за европейските квалификации в Словакия срещу представителния тим на домакините (28 октомври), Швейцария U17 (31 октомври) и Сан Марино U17 (3 ноември), съобщават от клуба.

Мартин Пенчев е бранител в тима на „моряците“ в Елитната група до 17 години и твърд титуляр в отбора на варненци, воден от Тодор Колев.

