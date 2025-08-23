Черно море е домакин на Локомотив Пловдив в мач от родното първенство

Снимка: Фейсбук, Национален фен клуб Черно море

Черно море е домакин на Локомотив Пловдив в мач от 6-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Тича" започва в 21:15 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.



Възпитаниците на Илиан Илиев заемат 3-то място с 11 точки след 5 мача. "Моряците" записаха две победи у дома при голова разлика 6:1. За последно двата отбора играха през февруари, като двубоят завърши 1:2 за "смърфовете", предава Фокус.



Играчите на Душан Косич са 4-ти с 11 точки след 5 срещи. Пловдивчани имат две равенства далеч от дома с голова разлика 1:1. Локомотив спечели 2 от последните си 5 официални мача с Черно море.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!