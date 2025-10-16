Черно море е в успешна серия срещу Левски

Кадър: Диема Спорт

Черно море се намира в успешна серия срещу Левски на „Тича“. Преди неделния сблъсък между двата тима „моряците“ нямат загуба у дома от 3 години и 5 месеца, и в 5 поредни мача.

Четири от тях са за първенство. В тях подопечните на Илиан Илиев записаха две победи с 3:1 и 2:1 и две нулеви равенства.

Петата среща бе четвъртфинал за Купата в края на февруари тази година, когато варненци елиминираха съперника с 1:0.

За последно „моряците“ изгубиха в своя дом на 6 май 2022 година с 0:1.

Последният успех пък изобщо на Черно море бе постигнат с 2:1 на 13 април 2025-а в шампионатна среща в София.

Любопитно е, че шестима от титулярите на варненския тим тогава, може да попаднат в стартовия състав и за неделния двубой.

Това са Пламен Илиев, Асен Дончев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Васил Панайотов и Николай Златев.

