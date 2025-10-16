Черно море е в успешна серия срещу Левски
Кадър: Диема Спорт
Черно море се намира в успешна серия срещу Левски на „Тича“. Преди неделния сблъсък между двата тима „моряците“ нямат загуба у дома от 3 години и 5 месеца, и в 5 поредни мача.
Четири от тях са за първенство. В тях подопечните на Илиан Илиев записаха две победи с 3:1 и 2:1 и две нулеви равенства.
Петата среща бе четвъртфинал за Купата в края на февруари тази година, когато варненци елиминираха съперника с 1:0.
За последно „моряците“ изгубиха в своя дом на 6 май 2022 година с 0:1.
Последният успех пък изобщо на Черно море бе постигнат с 2:1 на 13 април 2025-а в шампионатна среща в София.
Любопитно е, че шестима от титулярите на варненския тим тогава, може да попаднат в стартовия състав и за неделния двубой.
Това са Пламен Илиев, Асен Дончев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Васил Панайотов и Николай Златев.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!