Черно море е в успешна серия срещу Лудогорец

Снимка: Сайт на Черно море

Преди неделния двубой край морето Черно море се намира в успешна серия срещу Лудогорец във Варна и е най-трудния съперник за него при гостуванията му.

В последните 5 мача на „Тича“ домакините са записали три победи и две равенства, като са допуснали само един гол – при равенството 1:1.

Една от победите - с 4:0, е най-голямата за „моряците“ срещу разградските орли в историята на елитните им сблъсъци.

За последен път Черно море изгуби от Лудогорец на свой терен преди повече от три години. На 7 юни 2023-та разградчани спечелиха с 1:0 и станаха шампиони за 12-ти пореден път.

Редактор "Екип на Петел",

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