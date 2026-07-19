Черно море и Ботев Враца поделиха точките в първия си мач от първенството

Снимка: ПФК Черно море, архив

Черно море и Ботев Враца завършиха наравно 1:1 в среща от старта на новия сезон на българското първенство по футбол. Васил Панайотов откри резултата в 70-ата минута, а Мартин Петков изравни в последните секунди на добавеното време, предава БТА.

Първото положение в мача дойде в 13-ата минута, когато Абдула Кичуков опита да изненада вратаря на гостите Кристиан Томов от дистанция. Черно море отговори в 22-ата минута, когато Мохамед Аши стреля с глава, а топката се отби в тялото на защитник на врачани и като по чудо не спря в мрежата на Марин Орлинов.

В самият край на първата част Касим Хаджи проби в наказателното поле на „моряците“ и поиска дузпа след съприкосновение с Венцислав Керчев, но съдия Георги Кабаков даде знак играта да продължи.

Черно море започна силно след подновяването на играта. В 52-ата минута Брандаш изведе Николай Златев в чиста позиция, но той не успя да преодолее Орлинов.

Малко след това Аши бе оставен непокрит в наказателното поле на домакините, но отново Орлинов показа класи и спаси.

В 70-ата минута Барандаш центрира в наказателното поле към Васил Панайотов, който от близко разстояние с глава прати топката в мрежата.

Реферът Георги Кабаков използва ново правило. Заради бавното излизане от терена на Давид Телеш, Кабаков отложи с една минута влизането в игра на Жоао Бандаро. Така Черно море игра с 10 души около 60 секунди.

Развръзката настъпи в последните секунди на добавеното време, когато Мартин Петков стреля с глава и остави безпомощен Томов за крайното 1:1.

Съставите:

състав на Ботев Враца: Марин Орлинов, Лазар Боянов, Милен Стоев, Иван Горанов, Сейни Санянг, Абдула Кичуков, Илия Юруков, Касим Хаджи, Мартин Смоленски (71-Самуил Мечев), Даниел Генов (64-Преслав Боруков), Мартин Петков

състав на Черно море: Кристиан Томов, Емануил Няголов, Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Васил Панайотов, Давид Телеш (88-Жоао Бандаро), Николай Златев (52-Георги Лазаров), Мигел Барандаш (87-Петър Андреев), Мохамед Аши (77-Берк Бейхан), Александър Колев

Редактор "Екип на Петел",

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