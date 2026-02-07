Черно море и Спартак (Варна) играят днес на "Тича'

кадър: Диема спорт,архив

Черно море и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 20-ия кръг на efbet Лига. Дербито на стадион “Тича” стартира в 12:30 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

Още в началото на втория полусезон родният шампионат ни предлага интригуващо варненско дерби. Настроението в двата лагера, с оглед на класирането обаче, е доста различно. “Моряците” се намират на петото място във временното класиране и при една евентуална победа днес може да се наместят в топ 4. Спартак от своя страна е 12-ти и е в дълга серия без победа, припомня Спортал.

Черно море проведе своята подготовка в България, като изигра шест контролни срещи. Варненци се подсилиха с Хорхе Солер Падиля, който обаче все още не е ясно дали ще може да стартира от първата минута. Иначе Илиан Илиев няма да може да разчита на двама от своите футболисти. Димитър Тонев и Андреас Калкан имаха контузии още в края на миналия полусезон. Въпреки че тренираха наравно със своите съотборници и взеха участие в контролите по време на зимната подготовка, двамата все още не са напълно здрави и не се чувстват напълно готови.

Ситуацията в Спартак е доста по-различна. “Соколите” също водиха подготовката си в България, но за разлика от градския си съперник, успяха да привлекат немалко нови играчи. Най-отличаващото се ново попълнение може би е Димо Кръстев, който пристигна от Фиорентина. Спартак се раздели с една от двете си големи звезди - Бернардо Коуто, който премина в ЦСКА 1948. Другият диамант в редиците на Гьоко Хаджиевски - Шанде, засега остава в клуба, въпреки че името му беше сериозно свързвано с трансфер в Ботев (Пловдив).

